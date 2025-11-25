До 3 см снега может выпасть в Москве за ночь 26 ноября

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

До 3 сантиметров снега может выпасть в Москве вечером 25 ноября и в ночь на 26-е число, сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

Как уточнил собеседник агентства, количество осадков составит от 3 до 5 миллиметров. При этом температура будет варьироваться от минус 1 до плюс 1 градуса. Ожидается южный и юго-восточный ветер, скорость которого составит 4–9 метров в секунду.

"В отдельных районах налипание мокрого снега, местами гололедица", – предупредили в Гидрометцентре.

Как добавили в пресс-службе столичного Дептранса, непогода продлится до конца 26 ноября. В связи с этим водителям рекомендовано отложить поездки и использовать общественный транспорт, соблюдать внимательность на подъемах и спусках с мостов и эстакад, придерживаться скоростного режима, не совершать резких маневров и не отвлекаться на телефон во время движения.

Вместе с тем в МЧС призвали пешеходов не приближаться к рекламным щитам и неустойчивым конструкциям, а также не оставлять детей без присмотра.

В настоящее время на территории столичного региона продолжает действовать желтый уровень погодной опасности. Предупреждение будет актуально до 21:00 26 ноября.

