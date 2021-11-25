Проекты АО "Москва Медиа" получили четыре награды премии "Радиомания 2021"

Фото: пресс-служба АО "Москва Медиа"
Церемония награждения в рамках 11-й конференции Российской Академии радио (РАР) прошла в Москве. АО "Москва Медиа" получило четыре "Золотых микрофона" национальной премии "Радиомания 2021".
В категории "Информационно-аналитическая программа" лауреатом стала программа "Денискины рассказы" (Радио Москвы). Ее ведущий Денис Елаховский рассказывает о главных экономических новостях недели.
Утренняя программа "Встань москвичом" на радио Москва FM победила в номинации "Радио-шоу". Ее вели в тандеме на протяжении девяти лет Наталья Пешкова и Дмитрий Казнин.
В номинации "Репортаж" победил специальный проект "Агрегаторы шашечек с Кариной Мининой" (Москва FM). Ведущая радиостанции Карина Минина в эфире рассказала, с чем сталкивается таксист в большом городе.
За самую доступную обучалку хлестким и острым английским сленговым выражением в номинации "Познавательная программа/рубрика" победила Capital school (Capital FM)
Ранее в Санкт-Петербурге состоялась церемония награждения победителей 20-го, юбилейного конкурса "ТЭФИ-Регион". Документальный фильм "Москва с точки зрения: курьер" канала Москва 24 (производство ООО "Арт Медиа Групп") получил бронзового "Орфея" и золотой диплом победителя в номинации "Телевизионный документальный фильм".
Премия "ТЭФИ" была учреждена 21 октября 1994 года. Она является индустриальной телевизионной премией, ежегодно присуждаемой за высшие достижения в области телевизионных искусств.
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