В столичном "Экспоцентре" пройдет форум "Медицина молодая"

Фото: пресс-служба форума "Медицина молодая"
7 декабря в Москве пройдет первый Междисциплинарный форум "Медицина молодая". Мероприятие состоится в центральном выставочном комплексе "Экспоцентр". К участию приглашено 60 профильных вузов, а благодаря цифровым возможностям мероприятие получит всероссийский масштаб.
Как пояснила президент Фонда биомедицинских технологий имени Филатова Екатерина Диброва, в программе форума заявлены дискуссии о современных трендах медицинской науки, обсуждение будущего прикладной медицины и возможностей, которые открывают специалистам цифровые технологии. В дискуссиях примут участие не только ученые и организаторы, но и лучшие представители молодого поколения отечественной науки, а также специалисты институтов развития.
В центре внимания экспертов и молодых ученых будут вопросы будущего биомедицинских технологий в системе здравоохранения, а также обсудят инновации в антивозрастной медицине. Также в рамках форума вручат премии молодым специалистам, аспирантам, научным работникам, кандидатам наук, не достигшим возраста 30 лет.
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