Синоптик предупредил москвичей о дожде и слякоти в четверг

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В четверг в Москве ожидается сырая и пасмурная погода, температура воздуха поднимется до +3 градусов, пройдут дожди. Об этом рассказал ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Ожидается преобладание облачной погоды с низкими слоистыми облаками, местами возможны небольшие осадки: утром это мокрый снег, а дальше морось и небольшой дождь – очень слабые и локальные, такие нудные и моросящие", – приводит его слова РИА Новости.

Как отметил метеоролог, температура воздуха в Москве поднимется до +1...+3 градусов, в Подмосковье – до –1...+4 градусов. Это на 1–2 градуса выше нормы, из-за чего на улицах может образоваться слякоть.

Между тем порывы ветра будут достигать 4–9 метров в секунду, атмосферное давление опустится до показателя 743 миллиметра ртутного столба.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Романа Вильфанда сообщил, что в последние выходные ноября ожидается похолодание. Днем столбики термометров покажут –3...–1 градус, из-за чего на дорогах может образоваться гололедица.

