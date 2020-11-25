20 тысяч заявок на доставку дров было выполнено за три месяца в Москве

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20 тысяч заявок по доставке дров на дачные и садовые участки москвичей выполнили городские службы, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Он отметил, что в день выполняются около 350–400 заявок в день. По словам заммэра, для этого задействовано достаточное количество техники.

"За три месяца выполнено 20 тысяч таких заявок, работа продолжается", – подчеркнул Бирюков.

Он сообщил, что обеспечение дровами тех, кто соблюдает домашний режим на даче, происходит в рамках исполнения поручения Сергея Собянина.

Ранее МЧС выпустило рекомендации по поводу подготовки дачи к зимнему сезону. В частности, москвичам посоветовали убрать остатки дров, ветки и листья на расстоянии трех метров от дома во избежание возгорания. Кроме того, в случае оставления дачи необходимо выключить электроприборы и перекрыть газ, сообщили в МЧС.