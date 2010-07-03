Врио директора центра имени Бакулева назначена бывший замдиректора Голухова

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Бывший замдиректора Елена Голухова стала врио директора Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения России.

Ранее кардиохирург Лео Бокерия покинул пост директора НМИЦ по распоряжению министра здравоохранения. Отмечалось, что он переходит на должность почетного президента. Его увольнение связано с наступлением предельного возраста работы (хирургу уже 79 лет) и с завершением контракта.

При этом Бокерия продолжит лечить больных, учить молодых врачей и участвовать в методологических разработках. Он сохранит и должность главного кардиохирурга Минздрава.

В сентябре Лео Бокерия рассказал, как правильно заботиться о человеческом сердце. По словам специалиста, в 2019 году смертность от сердечно-сосудистых заболеваний стала минимальной с начала XXI века.