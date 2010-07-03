Берег Азовского моря обмелел из-за сильного ветра

Из-за сильного ветра обмелел берег Азовского моря

Азовское море исчезло. Но паниковать рано, говорят ученые. Все дело в том, что сильный ветер в буквальном смысле отогнал береговую линию. За несколько дней она сместилась приблизительно на сотню метров.

Теперь вместо Таганрогского залива образовалась самая настоящая пустыня. Явление это не новое. Но в этом году побило все рекорды. Жители решили воспользоваться положением. И теперь ходят в центр города прям по морскому дню. Говорят, что так быстрее. Новую дорогу активно осваивают и автолюбители.