Москвичам рассказали, как подготовить дачный участок к зиме

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Чтобы подготовить дачный участок к предстоящей зиме, в первую очередь необходимо убрать опавшую листву, рассказала агроном ГБУ "Озеленение" Елена Назарова, сообщает "Вечерняя Москва".

По словам эксперта, опавшие листья могут стать местом обитания вредных насекомых и серьезно навредить газону. Помимо этого, необходимо провести обрезку деревьев.

Не стоит забывать и об обработке теплиц, подчеркнула Назарова. По ее словам, необходимо убрать ботву и провести дезинфекцию. Саму теплицу после этого следует просушить и герметично закрыть до следующего сезона.

Кроме того, немаловажно успеть провести осенние посадки. Для этих целей стоит выбирать культуры, которые хорошо переносят заморозки, подчеркнула Назарова. К ним относятся лук, свекла, морковь и редис.

Также нужно не забывать про цветы. До заморозков, отметила агроном, нужно успеть посадить тюльпаны. Грядки на зиму следует укрыть древесной щепкой, а также подрезать многолетние растения и побелить деревья, заключила Назарова.

Ранее дачникам рассказали, как привести хозяйство в порядок перед зимой, чтобы встретить следующую весну без потерь. Специалисты посоветовали скосить газон, провести ревизию инструментов, очистить резервуар септика.