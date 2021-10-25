Москвичам рассказали, как подготовить дачный участок к зиме

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Чтобы подготовить дачный участок к предстоящей зиме, в первую очередь необходимо убрать опавшую листву, рассказала агроном ГБУ "Озеленение" Елена Назарова, сообщает "Вечерняя Москва".
По словам эксперта, опавшие листья могут стать местом обитания вредных насекомых и серьезно навредить газону. Помимо этого, необходимо провести обрезку деревьев.
Не стоит забывать и об обработке теплиц, подчеркнула Назарова. По ее словам, необходимо убрать ботву и провести дезинфекцию. Саму теплицу после этого следует просушить и герметично закрыть до следующего сезона.
Кроме того, немаловажно успеть провести осенние посадки. Для этих целей стоит выбирать культуры, которые хорошо переносят заморозки, подчеркнула Назарова. К ним относятся лук, свекла, морковь и редис.
Также нужно не забывать про цветы. До заморозков, отметила агроном, нужно успеть посадить тюльпаны. Грядки на зиму следует укрыть древесной щепкой, а также подрезать многолетние растения и побелить деревья, заключила Назарова.
Ранее дачникам рассказали, как привести хозяйство в порядок перед зимой, чтобы встретить следующую весну без потерь. Специалисты посоветовали скосить газон, провести ревизию инструментов, очистить резервуар септика.
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