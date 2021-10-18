Дачникам дали советы, как привести в порядок хозяйство перед зимой

Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Дачникам рассказали, как привести хозяйство в порядок перед зимой, чтобы встретить следующую весну без потерь. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты".
Для начала рекомендуется скосить газон. Специалисты советуют провести последний покос до конца октября, так как потом трава уже не будет расти. Также газон необходимо очистить от мусора. В случае если на лужайке образовались ямки и проплешины, надо подсыпать почву и посеять семена. Чтобы сохранить новую траву, досеянный газон нужно замульчировать.
Также дачникам советуют провести ревизию инструментов. Садовый инвентарь нужно почистить и убрать в подсобное помещение, а стройматериалы отправить под навес или накрыть пленкой.
За 2 недели до откачки нужно очистить резервуар септика. По словам специалистов, проще всего будет вызвать специалистов‑ассенизаторов. После всех процедур рекомендуется заполнить резервуар водой, так как он может деформироваться под влиянием низких температур.
При отключении водопровода нужно слить воду и продуть трубы с помощью компрессора. Если ваш водопровод заложен неглубоко, полметра или меньше, трубы стоит утеплить. Просто положите сверху листы утеплителя и зафиксируйте их, уточнили эксперты.
Чтобы обезопасить дом от грызунов, необходимо пересыпать в герметичные банки запасы крупы, макарон, сахара. Вместо традиционных мышеловок рекомендуется использовать отпугиватели, благодаря которым мышь обойдет дом стороной.
Также дачников призывают не забывать про отключение всех электроприборов. А также им советуют обработать от плесени погреб, подвал и душевую.
Ранее правительство РФ упростило порядок подключения дачных участков к электросетям. До этого россияне испытывали сложности с проведением света через правление СНТ и сталкивались с вымогательством.
В некоторых районах Подмосковья построят дороги к дачам
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