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Правительство РФ упростило порядок подключения дачных участков к электросетям. До этого россияне испытывали сложности с проведением света через правление СНТ и сталкивались с вымогательством. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

"Теперь тянуть ветку до дачного участка будет сетевая компания за фиксированную плату. Дачники смогут подать заявку на подключение в организацию, которая обслуживает район. Компании обязаны провести работу в течение 30 дней", – говорится в сообщении.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что данные решения позволят получать людям понятную и прозрачную информацию о проведении света на участках. Также они не будут зависеть от настроения и личных отношений с правлением СНТ.

Ранее Мишустин утвердил постановление, в соответствии с которым до 1 января 2022 года размер платы за капитальный ремонт многоквартирных жилых домов по уже заключенным контрактам может измениться из-за удорожания стройматериалов.

