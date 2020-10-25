Роспотребнадзор проверил соблюдение антиковидных мер в музее "Гараж"

Роспотребнадзор проверил центр современного искусства "Гараж"

Эксперты Роспотребнадзора проверили соблюдение антиковидных мер в музее современного искусства "Гараж". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на главного специалиста-эксперта Роспотребнадзора по Москве Дмитрия Омелича.

В управлении отметили, что специалисты обследовали помещение музея на улице Крымский Вал (дом 9, строение 32). По словам Омелича, музей следит за реализацией профилактических мер: на входе в комплекс у посетителей проверяется наличие масок и перчаток. Кроме того, эксперт подчеркнул, что в музее тем, кто снял маски после контроля, делают замечания.

Также Омелич рассказал, что в "Гараже" воздух дезинфицируют с помощью оборудования, которое встроено в вентиляционную систему. Кроме того, специалист отметил соблюдение соцдистанции и размещение на территории комплекса санитайзеров.

"Таким образом по результатам обследования применения штрафных санкций к администрации музея не требуется", – заключил эксперт.

Ранее специалисты Роспотребнадзора проверили концертный зал "Известия Hall", который расположен на Пушкинской площади, на предмет соблюдения мер профилактики коронавируса. В ходе рейда были выявлены нарушения, из-за которых принято решение опечатать клуб.