Исследование: более половины москвичей привлекают мечтательные женщины

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Более половины (54%) москвичей хотели бы встречаться с мечтательной девушкой. Об этом говорится в исследовании дейтинг-сервиса "Мамба", результаты которого есть в распоряжении Москвы 24.

Ежегодно 25 сентября отмечается Всемирный день мечты. Цель праздника – призвать людей не бояться мечтать и осуществлять свои желания.

Специально к этому дню аналитики провели опрос: выяснилось, что более половины мужчин (54%) готовы строить отношения с мечтательной девушкой – они считают это милым и романтичным.

"Почти столько же (42%) предпочитают меру во всем, полагая, что чрезмерная мечтательность может быть оторванностью от реальности. Только 4% мужчин признали, что мечтательная женщина их не привлекает", – отмечается в исследовании.

В свою очередь, среди девушек мечтательного мужчину находят особенно интересным только 13% опрошенных. Еще 20% назвали такую черту странной и ненадежной. При этом две трети (66%) респонденток признались, что готовы встречаться с мечтательным мужчиной, но "все должно быть в меру".



из результатов исследования Больше двух третей (74%) мужчин и почти столько же женщин (71%) считают, что общие мечты могут объединять и добавлять романтики в отношения. Тем не менее четверть мужчин и 29% женщин полагают, что совпадение в материальных вещах важнее для отношений, чем общие мечты.

Интересно, что только 29% опрошенных мужчин готовы обсуждать свои мечты в переписке спустя один-три дня общения. Более половины (56%) предпочитает раскрывать свои желания только после реальной встречи. Их поддержали и девушки: большинство респонденток (75%) тоже предпочитают обсуждать сокровенное только после свидания.

При этом мужчины и женщины по-разному относятся к вопросу, какие мечты стоит скрывать от потенциального партнера.



из результатов исследования Треть мужчин (31%) не видят смысла что-либо утаивать, а 21% предпочитают не обсуждать свои эротические фантазии. Для 20% мужчин несбывшиеся мечты, о которых горько вспоминать, остаются закрытой темой. Среди женщин наиболее скрываемыми оказываются желания об улучшении внешности (29%) и несбывшиеся мечты (25%), а вот своими эротическими фантазиями они делятся легко.

Ранее россиянам рассказали, что нужно сделать для того, чтобы мечты сбывались. В первую очередь человеку необходимо представлять, что он уже обладает желаемым. Далее следует расписать шаги для достижения цели, а также проанализировать возможные преграды на пути к мечте.

