В столице подвели итоги VI Всероссийской олимпиады вожатых

Фото: портал мэра и правительства Москвы
В столице были подведены итоги VI Всероссийской олимпиады вожатых. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Организатором мероприятия стало агентство "Мосгортур" при поддержке департамента культуры столицы. В результате из 1200 претендентов в финал вышли 14 вожатых.
В первом туре олимпиады поучаствовали свыше 1200 претендентов из 90 городов РФ и других стран СНГ. Он проводился заочно с 25 февраля по 22 марта.
В финал прошли 14 вожатых из Красноярского и Ставропольского краев, Тюменской, Томской, Кемеровской, Волгоградской областей, Республики Мордовии, а также Москвы и Подмосковья.
"Интерес вожатых к профессиональным конкурсам растет. И мы все больше убеждаемся, что вожатское движение – это перспективное направление, которое имеет огромное социальное значение и поэтому привлекает самых талантливых, ответственных и амбициозных юношей и девушек", – обращает внимание заместитель гендиректора "Мосгортура" Юлия Силенко.
Стало известно, что гран-при и звание "Лучший вожатый России" удостоилась участница из Тюмени Венера Валеева. Первое место занял Артем Белов из Томска, второе – у Дарьи Трофимовой из Раменского, а на третьем – Анна Орлова из столицы.
Кроме того, в командном зачете лучшие результаты продемонстрировали Венера Валеева и Анна Орлова. За ними идут Артем Белов и Дарья Трофимова. На третьей позиции Иван Орехов из Москвы и Юлия Пахмутова из Красноярска.
Всероссийская олимпиада вожатых представляет собой ежегодный конкурс среди молодых людей старше 18 лет, которые поработали не менее одной смены в летнем лагере.
Ранее говорилось, что онлайн-фестиваль "Гид по выбору карьеры" организует "Техноград". Учащихся в возрасте от 12 до 16 лет ждет интерактивное занятие.
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