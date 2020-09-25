В Москве от коронавируса вылечились почти 243 тысячи человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В Москве от коронавируса вылечились еще 1 227 пациентов. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1 227 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 242 883", – сообщила вице-мэр.

Ракова напомнила, что врачи после лечения проводят специальные исследования, чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания. Вылечившимся москвичам в возрасте от 18 до 55 лет и без хронических заболеваний предлагают стать донорами плазмы.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что в Москве вводятся меры для ограничения роста заболевших COVID-19. С понедельника, 28 сентября, москвичей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями мэр попросил не выходить из дома без особой необходимости. Работающим гражданам старшего возраста Собянин посоветовал перейти на дистанционную работу или взять отпуск.

Собянин также напомнил о необходимости строго соблюдать меры санитарно-эпидемиологической безопасности на рабочих местах: проводить дезинфекцию, использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать социальную дистанцию, измерять температуру работников и проводить тестирование на COVID-19.

