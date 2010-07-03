Москвичам пообещали потепление в четверг

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В четверг, 26 сентября, жителей столицы ждет более комфортная погода, чем в среду. Гидрометцентр России прогнозирует переменную облачность и отсутствие осадков.

Днем в городе будет +10...+12 градусов, ветер до восьми метров в секунду. Атмосферное давление составит 749 миллиметров ртутного столба.

В ближайшие выходные в Москве и вовсе потеплеет до 13 градусов. В начале следующей недели температурный режим приблизится к климатической норме.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что в октябре в Москве может потеплеть до +20 градусов. Роман Вильфанд сообщал, что возможно повышение температуры до +13... +15 градусов.

Север европейской территории России окажется в зоне тепла в октябре. Такая ситуация прогнозируется также в Москве и Подмосковье.

Вместе с тем с октября по март в России ожидаются температурные аномалии. На Севере, в Европейской и Азиатской частях страны будет аномально теплая погода, при этом на Юге ожидаются аномальные холода.

