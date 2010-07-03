Потепление придет в Москву в выходные

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В выходные в столице потеплеет до 13 градусов, а в начале следующей недели температурный фон приблизится к климатической норме. Об этом заявила РИА Новости сотрудник московского метеобюро Татьяна Позднякова.

Специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк также пообещала, что в выходные погода будет теплее, чем в середине недели. "В субботу осадков не ожидается, минимальная температура – плюс 13 градусов и слабый ветер", – уточнила метеоролог. По ее словам, в целом "погода будет комфортной, хотя температурный фон будет отставать от нормы на один–два градуса".

Как отметила Волосюк, днем в воскресенье, 29 сентября, возможен небольшой дождь, а столбики термометров покажут плюс 11–13 градусов. "В начале следующей недели, или в конце сентября, температура практически приблизится в климатической норме", – подчеркнула она.

По прогнозам, 25 сентября температура в Москве не поднимется выше плюс 9 градусов, что на целых пять градусов ниже нормы. При этом в ночь на среду из-за заморозков в столичном регионе был объявлен оранжевый уровень погодной опасности.