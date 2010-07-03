Москвичам посоветовали, как адаптироваться к осени

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Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Синоптики дали советы, как москвичам быстро и легко адаптироваться к осени. Они отметили, что для московской осени характерны прохладная и влажная погода, слабый рост атмосферного давления и умеренно пониженная концентрация кислорода в воздухе.
Осенью у людей меняются биоритмы, им становится труднее просыпаться, а днем ощущаются сонливость и упадок сил.
"Рост погодообусловленных обострений опорно-двигательного аппарата, бронхо-легочной патологии, нарушения обменных процессов, психо-эмоциональных расстройств, обычно приходится именно на осенней период года", – сказано на портале "Метеоновости".
Метеорологи рассказали, что нужно проводить профилактические и лечебные мероприятия, чтобы избежать негативного эффекта. Нужно осенью налаживать сбалансированное питание, принимать витамины группы "В", не пренебрегать занятиями спортом.
Ранее синоптики сообщили, что в Москве может потеплеть до +20 градусов в октябре. Погода вернется к климатической норме, и ожидаются периоды, когда температурный фон будет превышать ее.
Сейчас в Москве и области держится прохладная погода. По прогнозам синоптиков, в среду, 25 сентября, ночью будет переменная облачность, днем прогнозируется облачность с прояснением и без осадков. Температура воздуха составит +6...+11 градусов.
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