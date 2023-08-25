Стало известно, что чаще всего крадут из отелей в России туристы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Самыми частыми вещами, которые туристы крадут из отелей России, стали зонты, халаты и игрушки для взрослых. Об этом сообщает газета "Известия", ссылаясь на представителей отрасли.

Как утверждают специалисты, до этого чаще всего похищали тапочки, но сейчас они уже не так популярны у туристов.

"Тапочки стали оставлять – не берут с собой, а зонты "уходят" регулярно. По-прежнему фигурируют в полицейских расследованиях халаты. Также в "группу риска" попали вешалки. Беда гостиниц, расположенных рядом с аэропортами – хищение сантехники, – сообщил представитель отрасли.

Помимо этого, после отъезда гостей из отеля сотрудники часто не могут найти подставки и подносы для чайной станции, а также телевизионные пульты удаленного управления. При этом некоторые туристы не стесняются прихватить с собой и игрушки для взрослых, которые гостиницы выдают клиентам во временное пользование за определенную плату.

Один из собеседников также заявил, что в его практике был случай, когда турист похитил из гостиничного номера в Москве мини-холодильник и обогреватель.

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