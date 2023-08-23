РСТ заявил, что школьники и туристы от 55 лет этим летом чаще приезжали в Москву

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Этим летом в Москву чаще приезжали школьные группы и путешественники в возрасте от 55 лет, сообщается на сайте Российского союза туриндустрии.

В РСТ указали, что принимающие туристов в Москве туроператоры остались довольны летним сезоном. По данным союза, привлечению путешественников серебряного возраста помогла программа комитета по туризму столицы по частичной компенсации расходов туркомпаний на прием гостей старшего поколения.

В фирме "4 сезона путешествий" отметили, что продажи экскурсионных туров увеличились на 30%. Это произошло за счет бабушек с внуками.

"Хотя август менее активный, чем год назад. Видимо, люди обеспокоены общей обстановкой, да и некоторые популярные объекты показа периодически закрывают на какое-то время", – поделилась гендиректор компании Алла Векшина.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что в начале следующего месяца приобрести недельный отдых в трехзвездочном отеле в Турции по системе "все включено" можно будет по цене ниже 100 тысяч рублей. Вместе с этим во второй половине сентября такие туры подорожают – до 108–115 тысяч рублей.

Россияне начали бронировать новогодние туры