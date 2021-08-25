Москвичей предупредили о грозе в ночь на четверг

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Желтый уровень погодной опасности объявили в Москве в ночь на четверг из-за грозы. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

"Период предупреждения – с 01:00 26 августа до 04:00 26 августа", – говорится в сообщении.

Также повышенный уровень опасности объявлен в Подмосковье. Там он действует с 23:00 25 августа до 05:00 26 августа.

При этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил, что в четверг в столице будет ложбинная, циклоническая циркуляция. Это приведет к обилию осадков и грозовым образованиям. По словам метеоролога, максимальная температура воздуха днем составит +19...+21 градус.

Ранее сообщалось, что в выходные москвичей ждет летняя погода с температурой до +27 градусов.

По словам синоптика, комфортная погода сохранится и в начале следующей недели. Температурный режим будет выше климатической нормы на 4 градуса.