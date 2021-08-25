Большинство компаний считают цифровизацию необходимой для эффективной работы

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Фото: Москва 24/Евгений Самарин
Цифровизация помогает работать эффективнее. Так, согласно исследованию "Битрикс24", считают 97% компаний, сообщает RT.
Также ключевым преимуществом перед конкурентами 75% респондентов назвали цифровизацию всех бизнес-процессов компании. В числе процессов, которые нужно перевести в цифровой формат в первую очередь, участники опроса также назвали продажи (41%), работу с документами (19%), совместную работу над задачами (18%).
"Многие программы работают в облаке и не требуют вложений в собственную IT-инфраструктуру. Предприниматели могут выбрать современные инструменты: простые решения для самостоятельной цифровизации или профессиональные системы, которые требуют привлечения специалистов", – отметил Эксперт сервиса "Битрикс24" Сергей Кулешов.
Ранее сообщалось, что большая часть россиян (56%) считает, что гаджеты упрощают жизнь, и поддерживают развитие современных технологий. Участниками исследования стали более 1,1 тысячи пользователей из городов-миллионников РФ.
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