Большинство компаний считают цифровизацию необходимой для эффективной работы

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Цифровизация помогает работать эффективнее. Так, согласно исследованию "Битрикс24", считают 97% компаний, сообщает RT.

Также ключевым преимуществом перед конкурентами 75% респондентов назвали цифровизацию всех бизнес-процессов компании. В числе процессов, которые нужно перевести в цифровой формат в первую очередь, участники опроса также назвали продажи (41%), работу с документами (19%), совместную работу над задачами (18%).

"Многие программы работают в облаке и не требуют вложений в собственную IT-инфраструктуру. Предприниматели могут выбрать современные инструменты: простые решения для самостоятельной цифровизации или профессиональные системы, которые требуют привлечения специалистов", – отметил Эксперт сервиса "Битрикс24" Сергей Кулешов.

Ранее сообщалось, что большая часть россиян (56%) считает, что гаджеты упрощают жизнь, и поддерживают развитие современных технологий. Участниками исследования стали более 1,1 тысячи пользователей из городов-миллионников РФ.