Большинство россиян считают, что гаджеты упрощают жизнь, – опрос

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Большая часть россиян (56%) считает, что гаджеты упрощают жизнь, и поддерживают развитие современных технологий. Об этом говорится в исследовании международного разработчика антивирусных решений ESET.

Участниками исследования стали более 1,1 тысячи пользователей из городов-миллионников РФ.

"Однако 41% респондентов все же более критично относятся к прогрессу и находят полезными не все инновации", – говорится в сообщении.

По словам специалистов компании, в основном респонденты от 18 до 24 лет считают новые технологии злом. В качестве преимуществ гаджетов участники опроса назвали возможность поддерживать контакт с людьми по всему миру и комфортную жизнь.

Минусами цифровизации для них являются отсутствие приватности, появление лени, сюда же они отнесли отсутствие живого общения и уязвимость к тотальной слежке.

Также в компании отметили, что в топ технологий будущего, в которые верят россияне, вошли умные дома, доставка при помощи дронов, распространение беспилотных автомобилей.

Ранее сообщалось, что за год спрос на роботизированную технику в России вырос в два раза.