В одной из школ Краснодара сформировали 33 первых класса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В новом учебном году краснодарская школа №71 примет 33 первых класса. Об этом сообщили на телеканале Кубань 24 со ссылкой на городской департамент образования.

Там также отметили, что данная школа имеет 4 корпуса, к ней относится новый корпус на улице Байбакова на 1,5 тысяч мест в одну смену. Кроме того, 22 первых класса набрали в школе №11.

Уточняется, что принять такое большое количество первоклашек позволяют площади данных школ.

Всего в краснодарские школы пойдут более 18,5 тысяч учеников первого класса.

Ранее сообщалось, что линейки в столичных школах 1 сентября проведут только для первоклассников. Уточняется, что для учащихся 2–11-х классов состоятся классные часы.