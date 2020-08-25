Добровинский раскроет подробности дела Ефремова телеканалу Москва 24

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В 23:00 25 августа один из самых известных, эпатажных и дорогих адвокатов в России Александр Добровинский даст эксклюзивное интервью по делу Михаила Ефремова ведущему телеканала Москва 24 Евгению Додолеву.
Накануне Добровинский анонсировал новую информацию по делу Ефремова.
"Мы получили новую информацию, очень важную для нас. Все узнаете, когда снова начнется суд. Все хорошо для наших доверителей. Информация сверхнужная и сверхинтересная", – сказал защитник, когда выходил из здания суда.
В эфире адвокат объяснит, каким образом полученные сведения могут изменить ход процесса. Кроме того, Добровинский расскажет, какой результат суда удовлетворит пострадавшую сторону.
Авария с участием Ефремова произошла 8 июня в столице. Согласно версии следствия, актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. В результате он столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого Сергей Захаров получил тяжелые травмы и скончался в больнице.
Ранее Ефремов отказался от услуг своего адвоката Эльмана Пашаева и его партнера Елизаветы Шаргородской. Артист пожелал, чтобы они оставались в качестве консультантов. Ефремов сообщил, что найдет адвокатов посильнее.
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