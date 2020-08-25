Пресненский суд опроверг продажу билетов на заседания по Ефремову

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Пресненский суд Москвы не занимается торговлей билетами на судебные заседания по уголовному делу в отношении актера Михаила Ефремова, сообщает ТАСС. Более того, суд призывает граждан не пытаться их приобрести, чтобы не стать жертвами мошенников.

Как подчеркнули в пресс-службе суда, они не имеют никакого отношения к продаже билетов. Более того, чтобы попасть на судебное заседание, билеты не нужны, поскольку оно проводится в открытом режиме.

Заседание может посетить любой желающий. Если же посетителям не хватает места в основном зале, то можно пройти в зал с видеотрансляцией процесса.

Ранее на сайте Avito появилось объявление о продаже билетов в первый ряд на процесс по делу Ефремова. За это выставлена цена 500 тысяч рублей. Сейчас объявление удалено.

Авария с участием Ефремова произошла 8 июня в Москве. По версии следствия, актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. В результате он столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого Сергей Захаров получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Сейчас Пресненский суд Москвы рассматривает дело о смертельном ДТП с участием актера. Ближайшее заседание состоится 31 августа.

