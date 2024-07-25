Стилист Червова назвала самые удачные варианты сочетаний с белыми брюками

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Тельняшки, шелковые топы разных оттенков и футболки с принтом отлично смотрятся в сочетании с белыми брюками, рассказала Москве 24 стилист Лена Червова.

По ее словам, тельняшка может быть как в формате майки, так и лонгслива или футболки – все зависит от погоды.



Лена Червова стилист Здорово, если белые полоски будут в точности повторять оттенок брюк: кипенно-белый либо со слегка молочным оттенком и так далее. При этом цвет второй полоски, может быть не только черным, но и серым, голубым, красным – абсолютно любым.

Этот образ можно дополнить удобными сандалиями и мягкой сумкой, подсказала эксперт.

Кроме того, белые брюки отлично сочетаются с шелковыми топами разных оттенков. Это могут быть и насыщенные варианты (например, красный или винный), и базовые приглушенные тона – голубой, розовый, оливковый и так далее, пояснила стилист.

“Шелковые топы добавляют нотку элегантности, сексуальности, и в итоге образ получается очень эффектным”, – отметила Червова.



Лена Червова стилист Если хочется создать более расслабленный образ, можно надеть простую футболку с принтом. Лучше, если она будет выполнена в пастельных тонах – "припыленный" розовый, голубой.

Когда на улице не очень жарко, можно поиграть с многослойностью: надеть майку-алкоголичку белого цвета, а сверху накинуть джинсовку либо заменить ее на рубашку.

В целом обе детали образа могут быть одинаковыми по фактуре, а могут отличаться – и это будет смотреться интересно – например, когда брюки льняные, а рубашка из сатина, пояснила Червова.

Ранее стилист Алекса Евдокимова рассказала, какие шорты стоит выбирать для города. Она посоветовала обратить внимание на модели, выполненные из легкой костюмной или смесовой ткани или из льна. Лучше отдавать предпочтение моделям без принта, потому как однотонная ткань обычно выглядит дороже, отметила эксперт.