Стилист Евдокимова дала советы по подбору идеальных шорт для города

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Шорты из качественной однотонной ткани помогут создать стильный городской образ, который будет смотреться дорого. Об этом Москве 24 рассказала стилист Алекса Евдокимова.

По ее словам, при подборе шорт нужно соблюдать несколько правил – в противном случае есть риск выбрать модель, уместную скорее для пляжа или спортивного зала.





Алекса Евдокимова стилист Правильные шорты для города выполнены из легкой костюмной или смесовой ткани. Также отлично подойдут варианты из льна. Лучше выбирать модели без принта: однотонная ткань обычно выглядит дороже.

Удачно могут вписаться в стильный образ и джинсовые шорты, но они должны быть из однотонного голубого материала, без потертостей и с ровными подшитыми краями, предупредила эксперт.

"Важно, чтобы шорты не были очень короткими. Кстати, как раз можно присмотреться к бермудам – сейчас это актуальная модель. А чтобы ноги казались стройнее, длина должна быть такой, чтобы край шорт заканчивался на самом тонком месте бедра", – посоветовала Евдокимова.

Сочетать их лучше всего с трикотажными топами или майками, а поверх накидывать легкую рубашку. Также шорты отлично смотрятся с пиджаками, что станет прекрасным вариантом для офиса, заключила эксперт.

Ранее звездный стилист и имиджмейкер Эльвира Янковская рассказала, какие джинсы стоит приобрести каждой женщине. По ее словам, прекрасно подходят модели прямого кроя цвета индиго и средней посадки. В то же время у базовых джинсов не должно быть потертостей, дыр, вышивок и страз, предупредила эксперт.

