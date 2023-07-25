Бастрыкин заявил, что СК фиксирует замедление роста числа коррупционных преступлений в РФ

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В России замедлился рост числа коррупционных преступлений, он составил менее 3%. Об этом заявил председатель СК РФ Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.

"Если же говорить о ситуации с коррупцией в РФ в целом, то благодаря систематической и слаженной работе можно с уверенностью сказать, что рост коррупционных преступлений замедлился и составил менее 3%", – сообщил он.

Бастрыкин уточнил, что в этом году было расследовано 4,3 тысячи коррупционных преступлений, что сопоставимо с данными аналогичного периода в прошлом году. По его словам, совместная работа СК с другими правоохранительными органами позволит добиться постепенного снижения уровня коррупции в стране.

Ранее сообщалось, что Минтруд РФ предложил усилить антикоррупционный контроль за госслужащими. В ведомстве предложили ввести единую анкету для госслужащих, чтобы усилить контроль за декларируемыми данными.

Данная инициатива позволит кадровым службам ведомств запрашивать сведения по конкретному сотруднику в профильных госструктурах.

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