В России за сутки госпитализировали 759 человек с коронавирусом

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в России госпитализировали 759 человек с диагностированным коронавирусом. Это на 0,3% больше, чем днем ранее, передает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

Рост числа госпитализаций отмечен в 30 регионах, снижение – в 36. Без изменений ситуация осталась в 19 субъектах.

За последние 24 часа после лечения от коронавируса выздоровели 4 234 пациента. Всего COVID-19 в стране перенесли 17 942 908 человек.

Подтвержден 6 571 новый случай заражения. 34 пациента с диагностированной пневмонией и положительным результатом теста на COVID-19 скончались.

Ранее главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альштейн заявил, что переход коронавирусной инфекции в форму сезонного заболевания может занять от года до трех лет. Он добавил, что штаммы вируса не могут вытеснять друг друга, они лишь теряют силу после длительного размножения.

