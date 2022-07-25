Врач предупредил, что спортивная еда может стать причиной ожирения

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Спортивную еду следует употреблять только в определенных ситуациях, предупредил спортивный врач Илья Мелехин.
Он пояснил, что предназначенные для спортсменов продукты питания обычно содержат огромное количество калорий, которые должны расходоваться во время тренировок. Если же человек занимается в зале не слишком интенсивно, тогда у него есть риск набрать не мышцы, а жировую прослойку. Особенно опасны в этом плане протеиновые батончики, добавил специалист.
"Дело в том, что там много калорий и, если употреблять такую еду не в спортзале во время интенсивных занятий, то мы не пускаем в работу эти калории. В итоге мы набираем лишний вес, который нам не нужен", – сказал Мелехин в интервью радио Sputnik.
По его словам, чтобы протеиновые батончики приносили пользу, а не вред, нужно выбирать правильные моменты для их употребления. Например, такой продукт можно съесть в качестве перекуса, если во время работы нет времени для приема пищи.
"Второй вариант – это занятия спортом. Иногда так бывает, что протеиновый батончик – это средство подпитки, без которого человек не сможет добежать дистанцию или нанесет вред здоровью во время тренировок", – заключил врач.
Ранее диетолог и эндокринолог Ольга Павлова рассказала, что составляющими быстрого и здорового похудения являются правильное питание и спорт. По ее словам, в рацион необходимо включать 1–1,5 грамма чистого белка на килограмм желаемого веса, а также низкоуглеводные овощи. Кроме того, эффективными будут несильные кардионагрузки.
"Время Московское": Как не навредить здоровью спортивным питанием
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