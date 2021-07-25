В Москве выявлено 3 406 новых случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Денис Гришкин

В Москве выявлено 3 406 новых случаев заражения коронавирусом, передает Оперштаб по ситуации с COVID-19.

В столице госпитализированы 923 человека. К системе искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключены 564 заболевших.

За сутки скончались 103 пациента.

Кроме того, 5 482 человека выздоровели после получения лечения от коронавирусной инфекции. Общее число переболевших COVID-19 в столице выросло до 1 331 614 человек.

В России за последние сутки подтвердили 24 072 новых случая коронавируса. Всего в РФ зарегистрирован 6 126 541 случай (+0,39%) коронавирусной инфекции.