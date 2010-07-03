Комиссия за оплату товаров по QR-коду в магазинах составит 0,4%

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В пресс-службе Центрального банка России сообщили, что комиссия за оплату товаров по QR-коду в супермаркетах, магазинах одежды и бытовой техники будет установлена на уровне 0,4%. Об этом пишет ТАСС.

Соответствующие изменения будут внесены в Систему быстрых платежей. Отмечается, что данный тариф существенно ниже действующих комиссий за эквайринг (оплата платежной картой через POS-терминал). Так, в магазинах одежды и бытовой техники диапазон эквайринговой комиссии составляет от 1 до 2,5%, в супермаркетах – от 0,5 до 1,5%.

Ранее ЦБ назвал самые подделываемые в России банкноты. Чаще всего мошенники использовали крупные купюры – эксперты выявили 6316 фальшивых банкнот номиналом в пять тысяч. Также было обнаружено более 1900 поддельных однотысячных купюр и свыше 670 – двухтысячных. Гораздо реже подделки встречаются среди 50-рублевых купюр. Таких фальшивок специалисты выявили всего 12 штук. Поддельных десятирублевых купюр обнаружено не было.