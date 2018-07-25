Потапова победила Плишкову на турнире WTA в столице

Фото: ТАСС/Zuma/Christopher Levy
Российская теннисистка Анастасия Потапова обыграла чешку Кристину Плишкову на турнире WTA в столице и вышла в четверть финала Moscow River Cup. Об этом сообщает РИА Новости.
Матч длился 1 час 32 минуты. Далее россиянке предстоит помериться силой с Валентиной Ивахненко.
Потапова рассказала, что при перехода к выступлениям в турнирах WTA самое сложное – осознать, что играешь не лучше всех. "По юниорам ты была в топ-5, обыгрывала практически всех, а на уровне WTA понимаешь, что ты не лучше и начинаешь проигрывать практически всем", – поделилась спортсменка.
Тенисистка добавила, что вера болельщиков сильно мотивирует ее. При этом она "не чувствует суперответственности".
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