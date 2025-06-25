Врач Драпкина: правильное питание и отказ от курения способны добавить 10–15 лет жизни

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Правильное питание, отказ от курения и регулярные проверки у врача способны добавить 10–15 лет жизни, заявила врач-терапевт, доктор медицинских наук, директор НМИЦ терапии и профилактической медицины Минздрава РФ Оксана Драпкина. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

По словам специалиста, годы можно также прибавить за счет физической активности. Она призвала двигаться минимум 150 минут в неделю. Кроме того, в рацион стоит добавить больше овощей и фруктов, убрать фастфуд, отметила врач.

Вместе с тем Драпкина посоветовала поискать способы управления стрессом. Например, можно найти хобби, познакомиться с медитациями, узнать у психолога "точки опоры", которые помогут бороться с нестабильностью на работе или в семье.

Однако в жизни человека существуют "тихие угрозы", которые постепенно разрушают здоровье. Они могут усиливать друг друга и оказывать двойное воздействие на здоровье.

Среди вредящих организму проблем Драпкина выделила хронический стресс, который отнимает до 15 лет жизни из-за ослабления иммунитета и износа сердца, ожирение и гиподинамию, способные отнять до 8 лет в связи с перегрузкой организма.

Кроме того, курение укорачивает жизнь на 7–10 лет. С этим также согласился замдиректора по научной работе Белорусского Республиканского научно-практического центра пульмонологии и фтизиатрии Дмитрий Рузанов, передает радиостанция "Комсомольская правда".

"В чем наибольшая опасность табакокурения? Это не никотин, а табачный дым. По последним данным, именно он вызывает мощное системное воспаление. Табачный дым – это ведь не только бронхит и прочие болезни, связанные с легкими. Это в том числе онкологические, различные сердечно-сосудистые заболевания, инсульты и так далее", – подчеркнул он.

При этом, заявил Рузанов, курение влияет на здоровье сильнее, чем алкоголь. Он посоветовал людям, которые хотят прожить больше на 10 лет, бросить курить.

До этого ученые согласились, что курение и злоупотребление алкоголем убивают здоровье, особенно если эти вредные привычки появились у человека после 30 лет. Специалисты выяснили, что они начинают оказывать наиболее негативное воздействие после 36 лет. При этом здоровье ухудшается сильнее с каждым годом.