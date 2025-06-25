Врач Галлямова: витилиго может проявиться у человека в любом возрасте

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Болезнь витилиго может проявиться в любом возрасте, в том числе у пожилых. Об этом Москве 24 рассказала врач-дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова.

25 июня отмечается Всемирный день витилиго. Эксперт напомнила, что это дерматологическое заболевание, для которого характерно появление светлых пятен на коже.





Юлия Галлямова врач-дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук Истинная причина развития витилиго пока неизвестна, однако патология может передаваться по наследству и проявляться вне зависимости от возраста. В один момент у здорового организма запускается аутоиммунный процесс, при котором иммунитет атакует собственные клетки, производящие пигмент кожи, – меланин.

Галлямова отметила, что хотя заболевание и не угрожает жизни, оно сильно повышает чувствительность кожи. Поэтому при витилиго необходимо всегда использовать на улице солнцезащитные средства с SPF 50 и не находиться под солнечными лучами.

"Сегодня врачи могут закрыть некоторые "очаги", но полностью вылечить витилиго невозможно. А значит, вероятность рецидива существует всегда. При этом тем, кто хочет замаскировать пятна, рекомендуется использовать специальные средства с тональным эффектом", – заключила Галлямова.

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