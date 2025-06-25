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25 июня, 17:04

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Врач Галлямова: витилиго может проявиться у человека в любом возрасте

Дерматолог рассказала, у кого может проявиться болезнь витилиго

Фото: 123RF/alexandrmusuc

Болезнь витилиго может проявиться в любом возрасте, в том числе у пожилых. Об этом Москве 24 рассказала врач-дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук Юлия Галлямова.

25 июня отмечается Всемирный день витилиго. Эксперт напомнила, что это дерматологическое заболевание, для которого характерно появление светлых пятен на коже.

Истинная причина развития витилиго пока неизвестна, однако патология может передаваться по наследству и проявляться вне зависимости от возраста. В один момент у здорового организма запускается аутоиммунный процесс, при котором иммунитет атакует собственные клетки, производящие пигмент кожи, – меланин.
Юлия Галлямова
врач-дерматолог, трихолог, доктор медицинских наук

Галлямова отметила, что хотя заболевание и не угрожает жизни, оно сильно повышает чувствительность кожи. Поэтому при витилиго необходимо всегда использовать на улице солнцезащитные средства с SPF 50 и не находиться под солнечными лучами.

"Сегодня врачи могут закрыть некоторые "очаги", но полностью вылечить витилиго невозможно. А значит, вероятность рецидива существует всегда. При этом тем, кто хочет замаскировать пятна, рекомендуется использовать специальные средства с тональным эффектом", – заключила Галлямова.

Ранее врач-аллерголог ЦКБ с поликлиникой УДП РФ Елена Шматкова рассказала, что аллергия может внезапно возникнуть даже у взрослых. Этому способствуют изменения в иммунной системе, стресс, наследственность и хронические заболевания, например бронхиальная астма.

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