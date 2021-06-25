Россиян предупредили о последствиях отказа от мяса

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Отказ от мяса грозит дефицитом жизненно важных витаминов и минералов, а также анемией и проблемами с зубами. Об этом РИА Новости рассказала диетолог Ольга Кораблева.
Она сообщила, что для первых дней адаптации организма к жизни без мяса характерны вздутие живота и газообразование. В дальнейшем переход на вегетарианское питание может привести к недостатку витаминов D, B12, йода, фосфора и кальция.
В результате вегетарианской диеты может ухудшиться качество зубов, существует риск выпадения волос и возникновения сухости кожи. Не исключена и ломкость ногтей.
"Также возрастает риск анемии. На более поздних стадиях это означает, что вы столкнетесь с одышкой, недостатком энергии, сонливостью и будете в целом быстрее утомляться", – предостерегла Кораблева.
При этом диетолог отметила, что вегетарианская диета не всегда ведет к столь грустным последствиям.
"Сдавайте анализы раз в полгода: например общий анализ крови, мочу. Контролируйте ферритин, сывороточное железо и другое", – посоветовала она.
Ранее врач-диетолог и нутрициолог Инна Кононенко рассказала, как вегетарианство и мясоедение влияют на человеческий организм в контексте продолжительности жизни. Специалист обратила внимание на то, что изношенность организма можно оценить по толщине сосудистой стенки в сонной артерии. Ее большая толщина указывает на более быстрое старение.
"Специальный репортаж": "дети вегетарианцев"
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