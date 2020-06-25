В Калининграде наградили потерявшую туфлю участницу парада

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Командующий Балтийским флотом Александр Носатов вручил памятный знак командующего девушке, которая потеряла туфлю во время парада Победы в Калининграде. Об этом ТАСС рассказал представитель флота Роман Мартов.
"Командующий Балтийским флотом вручил девушке памятный знак командующего, грамоту и цветы перед строем мичманов и офицеров", – сообщил Мартов. Отмечается, что Ксения Кальчинская служит фельдшером в одной из частей ПВО Балтийского флота.
Для девушки данный парад стал третьим. При этом сама Кальчинская объяснила, что не думала покидать строй из-за обуви. "Все произошло автоматически, о том, чтобы остановиться, не возникло даже мысли", – поделилась она.
Потерянную туфельку позднее нашли и вернули девушке, когда марш закончился.
24 июня в Москве состоялся парад Победы. По Красной площади прошло почти 14 тысяч военнослужащих. Также прошла механизированная колонна военной техники. Возглавил ее танк Т-34. Кроме того, в городе состоялась авиационная часть парада Победы.
Празднование 75-летия Победы в Москве завершилось салютом. В небо выпустили 10 тысяч салютных выстрелов.
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