В Совфеде не поддержали замену ЕГЭ на государственные выпускные экзамены

15:27
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова заявила Москве 24, что в замене единого государственного экзамена (ЕГЭ) на государственные выпускные экзамены (ГВЭ) нет необходимости. По ее мнению, ЕГЭ уже зарекомендовал себя с позитивной стороны.
"Я считаю, что ЕГЭ себя зарекомендовал. Лучше заниматься дальнейшим его усовершенствованием, нежели придумывать какие-то новые формы. Очень много было сделано педагогами, родителями для того, чтобы этот инструмент был понятным, прозрачным и доступным. Сегодня придумывать еще что-то... Я пока не готова поддержать такие идеи. Я остаюсь сторонником ЕГЭ", – заявила Гумерова.
Сенатор пояснила, что именно благодаря ЕГЭ выпускники из субъектов РФ сейчас учатся в лучших вузах столицы. По ее словам единый государственный экзамен увеличил равный доступ к поступлению для всех граждан страны.
"Это все очень хорошие наработки, которые дались с большим трудом. Я бы остановилась на том, что у нас есть инструмент, он понятный, он принятый большинством в обществе. И если есть какие-то проблемы, то их всегда можно решить", – считает председатель комитета СФ по науке и образованию.
Ранее депутаты Госдумы от партии "Справедливая Россия" внесли на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект о замене единого государственного экзамена на государственные выпускные экзамены для учеников, которые не планируют поступать в вузы после окончания школы. Об этом сообщила пресс-служба руководителя партии Сергея Миронова.
"Предлагаем заменить ЕГЭ на ГВЭ для школьников, которые не планируют поступать в вузы. Соответствующий законопроект сегодня внесен на рассмотрение Государственной думы. Сдачу ЕГЭ предлагаем оставить только для поступления в вузы, и проводить его нужно отдельно от выпускных экзаменов", – цитирует сообщение пресс-службы Агентство "Москва".
В "Справедливой России" заявили, что ЕГЭ не должен быть единственным экзаменом, позволяющим поступить в вуз, а университеты и институты должны иметь возможность выбирать, каким образом производить набор новых студентов.
В пресс-службе отметили, что в качестве итогового испытания ГВЭ предлагается вернуть в школы письменную работу по математике, сочинение по русскому языку и литературе.
"Причем требования для получения высокой оценки должны быть выше по сравнению с ЕГЭ. Это станет серьезным мотивом для усердной учебы и облегчит дальнейшее поступление в вуз", – отметили представители партии.
В пресс-службе также уточнили, что нововведение сделает систему поступления в вузы более гибкой, а учащиеся школ получат более глубокие и разносторонние знания.
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