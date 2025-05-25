Небольшая облачность без осадков ожидается в Москве 25 мая

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Небольшая облачность без осадков прогнозируется в Москве в последний день недели, 25 мая. Об этом информирует Гидрометцентр России.

Температура воздуха днем в столице будет в пределах от 27 до 29 градусов, в Подмосковье – от 24 до 29 градусов.

Юго-восточный ветер будет дуть со скоростью 6–11 метров в секунду, атмосферное давление составит 753 миллиметра ртутного столба.

Ночью температура воздуха в Москве понизится до 13 градусов, по области – до 9 градусов.

Метеорологическое лето началось в Москве на 4 дня раньше климатической нормы. Так, 22 мая началось с достаточно прохладной погоды, однако затем воздух прогрелся и к вечеру в столице уже было 23 градуса, то есть среднесуточная температура составила 15,5 градуса.

В начале лета в Московском регионе ожидается теплая и солнечная погода, которую будет формировать антициклон. Максимальная температура воздуха при этом приблизится к отметке 30 градусов.