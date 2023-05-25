В РФ расширили список экстремистских материалов, за которые грозит штраф

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Думские депутаты одобрили инициативу, расширяющую список экстремистских материалов, за распространение которых будет грозить административная ответственность. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Согласно законодательству, в РФ действует ответственность за массовое распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный реестр экстремистских материалов. Теперь в статью 20.29 Кодекса об административных правонарушениях добавляются те материалы, которые есть в пункте 3 статьи 1 закона "О противодействии экстремистской деятельности".

Так, речь идет о предназначенных для распространения или публичного показа информации на носителях, которые призывают к экстремизму, а также о материалах, обосновывающих или оправдывающих необходимость его осуществления. В статью в том числе попали труды глав национал-социалистской рабочей партии Германии, фашистской партии Италии, выступления руководителей групп или движений, признанных преступными в соответствии с приговором Нюрнбергского трибунала.

Данный законопроект был внесен в Думу в пакете с законопроектом, который предлагает отнести к экстремистским картографические и иные изображения, оспаривающие территориальную целостность РФ.

25 мая стало известно, что депутаты сразу в двух чтениях одобрили введение штрафов либо ареста до 15 суток за распространение карт или изображений, которые оспаривают территориальную целостность страны. Эти правила вносятся в статью 1 Федерального закона "О противодействии экстремистской деятельности".