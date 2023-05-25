В Госдуме РФ призвали снизить загруженность судов спам-исками

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У всех российских граждан одинаковые права, однако в РФ следует снизить загруженность судов спам-исками. Так думский депутат Евгений Федоров прокомментировал предложение разрешить только проживающим в РФ оспаривать решение Минюста о включении его в реестр иноагентов.

"Поэтому вряд ли это технически возможно, хотя общее направление правильное. Нужно снижать загрузку судов от таких спам-исков. У нас есть понятия "налоговый резидент" и "нерезидент". Технически и юридически я не понимаю, как можно сформулировать этот тезис, что не живут в России", – цитирует Федорова RT.

С предложением разрешать оспаривать статус иноагента только проживающим в стране ранее выступил доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист РФ Иван Соловьев.

По его мнению, необходимо дополнить статью 8 Федерального закона "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", пунктом, по которому иностранным агентам предоставят возможность оспаривать решение министерства.