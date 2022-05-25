Примаков рассказал о желающих переехать в Россию американцах и немцах

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
В Россотрудничество обратились американцы, которые хотят переехать в Россию, рассказал глава ведомства Евгений Примаков. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".
"Некоторые из них, правда, православные, но они не соотечественники формально по всем нашим нормативам. "Американские американцы", которым осточертело "родитель 1 – родитель 2", Black Lives Matter", – сказал он.
По словам Примакова, обратившиеся в Россотрудничество американцы воспринимают Россию как потенциальное убежище. Он пояснил, что данные граждане США планировали продать свои фермы и купить земли в нескольких регионах РФ.
"Я уверен, что в какой-то момент Россия начнет восприниматься как материк адекватности и такой огромный ковчег-убежище, куда можно от идиотов убежать и жить спокойно, растить детей", – добавил Примаков.
Он также сообщил, что о желании вернуться заявляют потомки русских немцев, которые в 1990-е годы уехали из России в Германию.
Ранее сообщалось, что Госдума приняла в I чтении законопроект об упрощении порядка получения гражданства РФ для некоторых категорий лиц, в числе которых граждане стран бывшего Советского Союза, их дети, а также участники госпрограммы по переселению соотечественников в Россию.
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