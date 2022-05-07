Срок включения жителей Донбасса в программу переселения в РФ могут сократить

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Разработан проект постановления правительства по внесению изменений в правила выдачи свидетельства госпрограммы в целях их распространения на соотечественников, вынужденно покинувших территории ДНР и ЛНР. Об этом ТАСС сообщили в МВД России.

Как уточняется, срок включения жителей Донбасса в программу переселения в РФ хотят сократить с 60 календарных до 15 рабочих дней. При этом для остальных соотечественников этот срок составляет 60 календарных дней.

Ранее Владимир Путин заявил, что российским дипломатам следует уделить повышенное внимание работе с проживающими за рубежом соотечественниками.

"В числе других первоочередных задач, стоящих перед дипломатической службой, отмечу необходимость повышения внимания к укреплению связей с проживающими за рубежом соотечественниками, защите их интересов и сохранению общероссийской культурной идентичности", – заявил глава государства РФ.

До этого МВД РФ предложило включить жителей Донецкой и Луганской народных республик в государственную программу переселения соотечественников в Россию.

В свою очередь замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак высказался относительно упрощенной выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР. По его словам, это не следует воспринимать как желание России включить территории республик в свой состав, поскольку мера является исключительно гуманитарной на фоне блокады Донбасса.