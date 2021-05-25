В СФ оценили идею создания новой категории льготников

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Первый зампредседателя комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский прокомментировал идею ввести льготные начисления земельного налога для семей, которые усыновили или взяли под опеку ребенка. Об этом сообщает RT.

Рязанский подчеркнул, что усыновление является личным делом каждого человека, которое не стоит превращать в сделку.

"Вот так мотивировать, мне кажется, будет неправильно. Все-таки усыновление – это во всех смыслах другая акция, руководствуется человек совсем другими вещами", – пояснил он.

Сенатор добавил, что другое дело, когда речь идет о поддержке многодетных семей.

"Когда речь идет о многодетных вариантах семейного устройства, то понятно, для чего это нужно: чтобы поддержать материальное положение именно сформировавшейся многодетной семьи", – подчеркнул он.

Депутат Госдумы Евгений Федоров в своем обращении сообщил, что каждый год российские семьи усыновляют тысячи детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей. Кроме того, депутат отметил, что такие семейные формы устройства юного поколения являются приоритетными в решении проблемы сиротства, а также создают условия для социализации и всестороннего развития ребенка.

Парламентарии предложил ввести льготы, чтобы поддержать россиян, которые усыновили или взяли ребенка под опеку.

В 2020 году выплаты в связи с рождением или усыновлением первого ребенка получили свыше 990 тысяч семей. Еще 1,2 миллиона получили сертификаты на получение материнского капитала.

