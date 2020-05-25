Ассоциация менеджеров продлила прием заявок на рейтинг топ-1000 до 31 мая

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Ассоциация менеджеров постановила продлить сроки подачи заявок на участие в рейтинге "Топ-1000 российских менеджеров" до 31 мая 2020 года. Данное решение в организации объяснили стремлением уравнять возможности для потенциальных соискателей на премию.

Кроме того, еще одной причиной в ассоциации назвали официальное продление самоизоляции россиян до 11 мая 2020 года.

Рейтинг лучших российских менеджеров составляется на основе оценок от самих представителей топ-менеджмента. Голосование проводится в онлайн-формате, а схема "лучшие выбирают лучших" позволяет объективно оценивать профессиональную репутацию специалистов.

Итоговый рейтинг тысячи лучших экспертов опубликуют в газете "Коммерсант" в сентябре нынешнего года.

25 мая стало известно, что компании намерены обязать к возмещению расходов сотрудников, трудящихся в дистанционном формате. Поправка подобного толка может быть внесена в Трудовой кодекс в части о временной удаленной работе.

