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Общество

10:08

В Китае составили рейтинг "мистических" мест РФ

общество туризм

Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

В блоге туристов китайского портала Sohu составили топ-10 наиболее таинственных мест России, сообщает News.ru.

В рейтинг вошли Саамские лабиринты в Карелии, Китовая аллея на острове Итыгран, Кашкулакская пещера в Хакасии и Телецкое озеро на Алтае.

Путешественники отметили Васюганские болота в Западной Сибири и гору Холатчахль на Урале, где погибла группа Дятлова.

В список также вошли Плещеево озеро в Переславле-Залесском и озеро Светлояр в Нижегородской области. Еще одним "мистическим" местом признан древний город Аркаим в Челябинской области.

Москва в рейтинге представлена Патриаршими прудами, где начинается роман "Мастер и Маргарита".

Ранее Роспотребнадзор выпустил рекомендации по поводу организации работы курортных санаториев. В частности, им было предложено расселять людей по одному человеку в номер для соблюдения норм санитарной безопасности. Исключение может быть применено лишь для членов одной семьи, а также сопровождающих.

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