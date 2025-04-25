В Южной Корее офисных работников попросили ежедневно мыться

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В преддверии летнего периода одна из организаций в Южной Корее обратилась к персоналу с просьбой принимать душ минимум раз в день. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на скриншот обращения, который загрузил один из бывших сотрудников в соцсеть Х.

Кроме того, в компании порекомендовали носить чистую одежду, пользоваться дезодорантом и салфетками, а также не забывать о проветривании помещения.

"Не думайте, что вы не пахнете, – ваши коллеги просто вам об этом не говорят", – говорится в обращении.

Ранее сообщалось, что в Китае начали применять ИИ-оборудование для мытья головы. Шампунь-машины моют волосы за 13 минут.

Система анализирует состояние кожи головы с помощью инфракрасных датчиков и индивидуально подбирает моющие средства и режим. Клиенты рекомендуют попробовать процедуру из-за ее доступности.