Дерматолог Радина: отказ от принятия душа чреват размножением бактерий

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Отказ от принятия душа чреват размножением бактерий на теле. Об этом Life.ru заявила дерматолог Кристина Радина, комментируя тренд японской молодежи, которая на месяцы отказывается от ежедневных гигиенических процедур.

Специалист напомнила, что человек постоянно потеет. Летом это происходит из-за жары, а зимой – из-за занятий спортом, например. Пот приводит к стремительному размножению бактерий, вызывающих неприятный запах.

По словам Радиной, если есть проблемы с гормонами или избыточный вес, то это приводит к плохому запаху, и человек захочет мыться, чтобы чувствовать себя удовлетворительно. Однако слишком частый душ с использованием разных гелей и мочалок тоже не отличается пользой, поскольку подвергает опасности липидный слой кожи, пояснила дерматолог. В то же время она обратила внимание, что многие живут в городах, где в воздухе находятся пыль и различные аллергены.

"Принимая регулярно душ, мы, наоборот, помогаем себе. Мы убираем провоцирование аллергических реакций. То есть, соответственно, мыться можно каждый день, но при этом не нужно интенсивно тереться мочалкой", – уточнила собеседница издания.

Ранее аллерголог-иммунолог Алла Рафаелян предупредила, что частое мытье рук может спровоцировать развитие атопического дерматита. Заболевание характеризуется покраснением, воспалением и зудом, а также является хроническим.

Как объяснила врач, при частом мытье рук естественный защитный барьер кожи ослабевает, что делает ее более подверженной дерматиту. Руки могут стать более сухими, а на коже появятся трещины.