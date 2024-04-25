Психолог Лысакова объяснила опасность фразы "дожить до майских"

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Фразу "дожить до майских" можно услышать в любом коллективе, однако зачастую она говорит о развитии синдрома отложенной жизни, заявила в интервью радио Sputnik психолог Анастасия Лысакова.

"Мы некоторые события откладываем до какой-то определенной даты, иногда мифической, иногда конкретной, как майские праздники. Мы думаем, что вот тогда-то и заживем, именно в этот момент у нас все произойдет, все случится так, как хотим", – сказала эксперт.

Из-за этого у людей растут завышенные ожидания, которые могут вызвать фрустрацию (психическое состояние, вызванное неуспехом в удовлетворении потребности. – Прим. ред.), если майские праздники себя не оправдают, продолжила Лысакова. Это в свою очередь приведет к тому, что люди не смогут полноценно отдохнуть и реализовать все задуманные планы.

Психолог подчеркнула, что нужно позволять себе жить полной жизнью на протяжении всего года.

"Лучше все дела делать постепенно, а не по мере наступления каких-либо важных дат и событий, рутинно все это выполнять и быть, не побоюсь этого слова, в моменте, работать и жить здесь и сейчас, дабы не откладывать жизнь на потом", – посоветовала Лысакова.

Она также обратила внимание, что такие слова, как "продержаться" и "дожить", могут говорить о выгорании. В таком случае лучше взять внеплановый мини-отпуск или выходной, на которых можно посвятить время себе, выспаться и пересмотреть рабочий график.

По словам эксперта, стандартный режим 5/2 подходит не всем, так как некоторым людям не хватает выходных, чтобы перезагрузить психику.

"Возможно, стоит поменять сферу деятельности или посмотреть в сторону гибридного графика. Все должно быть индивидуально, нужно исходить в том числе и из возрастных изменений: так, как в 20 лет, не всегда получается в 40 или в 50. Нужно все это рассмотреть комплексно", – рекомендует Лысакова.

Семейный психолог Наталья Панфилова ранее рассказала, как преодолеть стресс из-за шестидневной рабочей недели. По ее словам, единственный выход – это правильно подобрать внутреннюю мотивацию. Это так же, как люди летят на отдых, сказала Панфилова. У них ночной самолет, но тем не менее они себе говорят: "Зато через день я уже буду лежать на пляже" или "Я приеду в какое-то замечательное место".