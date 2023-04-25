Нутрициолог назвала наиболее полезные весной фрукты

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Сезонные фрукты проходят цикл созревания и оказывают положительное влияние на организм. Однако при длительном хранении они могут утратить свою биологическую ценность. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на нутрициолога Веронику Гусакову.

"Большинство фруктов в зимний и весенний период приезжают свежими из стран, где их только собрали. Транспортировка происходит в специальных условиях для сохранения всех питательных веществ. Эта категория фруктов будет наиболее полезной для организма весной", – подчеркнула она.

По словам эксперта, в рацион питания следует включить такие фрукты, как апельсины, лимоны, грейпфрут, помело, яблоки и груши, ананасы, бананы, манго и киви.

Специалист добавила, что большинство фруктов завозятся в Россию из Турции, Египта, Марокко, Пакистана и стран Латинской Америки.

Ранее врач-терапевт Маргарита Королева рассказала, что людям, которые страдают от аллергии на пыльцу, следует отказаться от употребления яблок, апельсинов, шоколада и некоторых других продуктов, чтобы не усугублять самочувствие. Кроме того, вызывать аллергию или поддерживать уже имеющую реакцию на пыльцу способны шоколад, кофе и алкоголь.

Также на время цветения эксперт посоветовала исключить мед, морковь, картофель, болгарский перец, орехи, морепродукты, арахис, куриные яйца и молочную продукцию.